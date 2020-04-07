المؤسسة العامة لتحلية المياه: إنتاج ونقل 5.6 مليون م3 يوميًا

وجه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرار إمداد المياه للمقيمين والمواطنين على كافة أنحاء المملكة.

وأشار إلى أن الخطط لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة للمحافظة على الأمن المائي مدروسة، مؤكدًا أن إمدادات المياه المحلاة لمدن ومحافظات المملكة لم تشهد أي انقطاع أو تأثر طوال الأيام الماضية بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها التحلية وجاءت امتداداً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وتؤكد التحلية لجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بعدم تأثر إمداداتها من المياه المحلاة رغم الجائحة العالمية، مضيفة أنها ستواصل العمل ليل نهار على مدار الساعة لإنتاج ونقل (5.6) مليون م3 يوميًا من المياه المحلاة، وهو الرقم الأكبر إنتاجًا ونقلًا للمياه عالميًا، وسيتواصل الإنتاج بنفس الوتيرة مع إمكانية الزيادة في الإنتاج لمواجهة أي طارئ لا سمح الله.

وتعرب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن اعتزاز جميع منسوبيها بأداء واجبهم الوطني والعمل ليل نهار للمحافظة على الأمن المائي استجابة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة ودعمًا لجهود الدولة في تأمين سلامة وأمن المواطنين والمقيمين، مبينةً أن الطواقم العاملة تُنفذ كافة الإجراءات والاحتياطات على مدار الساعة بكل عناية واهتمام