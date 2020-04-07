السعودية اليوم / تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء أخرى في ليبيا



طرابلس 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

سجّلت ليبيا إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأن جميع الحالات بصحة جيدة وفي طريقهم إلى التعافي، مبينًا أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 14 عينة للكشف عن

وأوضح أن حالة واحدة من الحالات الـ14 ظهرت إيجابية بينما ظهرت الحالات المتبقية سلبية، مؤكدًا أن عدد حالات الإصابة فى ليبيا بلغ 19 حالة توفيت منها حالة لمواطنة تبلغ من العمر 85 عامًا وشفيت منها حالة.

// انتهى //

08:40ت م

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طرابلس 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسسجّلت ليبيا إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما شُفيت حالة أخرى لمريض يبلغ من العمر 73 عامًا.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأن جميع الحالات بصحة جيدة وفي طريقهم إلى التعافي، مبينًا أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 14 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وأوضح أن حالة واحدة من الحالات الـ14 ظهرت إيجابية بينما ظهرت الحالات المتبقية سلبية، مؤكدًا أن عدد حالات الإصابة فى ليبيا بلغ 19 حالة توفيت منها حالة لمواطنة تبلغ من العمر 85 عامًا وشفيت منها حالة.// انتهى //08:40ت م0015

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