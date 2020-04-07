السعودية اليوم / الصين ترفع آخر القيود عن مدينة "ووهان" بؤرة تفشي كورونا



بكين 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

من المقرر أن ترفع السلطات الصينية آخر القيود عن مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس

واعتبارا من منتصف ليل الأربعاء ، ستعود حركة المرور لطبيعتها، ومن المقرر أيضا استئناف حركة الطيران، وسيكون باستطاعة السيارات مغادرة المدينة مجددا ويمكن للأشخاص السفر بالقطارات، شريطة أن يكونوا أصحاء ولم يخالطوا أي مصابين مؤخرا.

وينظر إلى استئناف الحياة الطبيعية في المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص، كمؤشر مهم للصين يأذن بانتهاء أسوأ أزمة.

يشار إلى أن سلالة

ومن بين إجمالي أكثر من 80 ألف إصابة تم تسجيلها رسميا في الصين، كان هناك 50 ألفا في ووهان وحدها، كما أن هناك 2500 وفاة في المدينة من بين 3300 وفاة تم تسجيلها في الصين نتيجة الإصابة بمرض (كوفيد - 19) الذي يسببه الفيروس.

// انتهى //

07:43ت م

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بكين 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسمن المقرر أن ترفع السلطات الصينية آخر القيود عن مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من خضوعها تحت إغلاق صارم.واعتبارا من منتصف ليل الأربعاء ، ستعود حركة المرور لطبيعتها، ومن المقرر أيضا استئناف حركة الطيران، وسيكون باستطاعة السيارات مغادرة المدينة مجددا ويمكن للأشخاص السفر بالقطارات، شريطة أن يكونوا أصحاء ولم يخالطوا أي مصابين مؤخرا.وينظر إلى استئناف الحياة الطبيعية في المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص، كمؤشر مهم للصين يأذن بانتهاء أسوأ أزمة.يشار إلى أن سلالة فيروس كورونا المستجد انتقلت من حيوان مجهول إلى البشر في ووهان في ديسمبر.ومن بين إجمالي أكثر من 80 ألف إصابة تم تسجيلها رسميا في الصين، كان هناك 50 ألفا في ووهان وحدها، كما أن هناك 2500 وفاة في المدينة من بين 3300 وفاة تم تسجيلها في الصين نتيجة الإصابة بمرض (كوفيد - 19) الذي يسببه الفيروس.// انتهى //07:43ت م0006

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