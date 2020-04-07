السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 45 حالة وفاة



كانبيرا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الوفيات بفيروس

اما بالنسبة لعدد الاصابات في استراليا فقد وصل الى 5844 حالة اصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررا حيث سجلت 2686 حالة اصابة مؤكدة و21 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

// انتهى //

07:42ت م

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كانبيرا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 45 حالة بعد بعد تسجيل حالة وفاة في ولاية فيكتوريا وحالتين في ولاية نيو ساوث ويلز اما ولاية جنوب استراليا فقد سجلت أول حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.اما بالنسبة لعدد الاصابات في استراليا فقد وصل الى 5844 حالة اصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررا حيث سجلت 2686 حالة اصابة مؤكدة و21 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.// انتهى //07:42ت م0005

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