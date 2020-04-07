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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 10 مناطق
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولا لامطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل ، القصيم ،الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، ،المدينة المنورة ، مكة المكرمة، الباحة، عسير ،جازان). فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ساعة. تصل سرعتها إلى 40 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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