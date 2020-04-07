2020-04-07

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا لـ45 حالة

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 45 حالة بعد تسجيل حالة وفاة في ولاية فيكتوريا وحالتين في ولاية نيو ساوث ويلز، أما ولاية جنوب أستراليا فقد سجلت أول حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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وبالنسبة لعدد الإصابات في أستراليا فقد وصل إلى 5844 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً حيث سجلت 2686 حالة إصابة مؤكدة و21 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

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