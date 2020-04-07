البريد يوضح حقيقة ارتباط إثبات العنوان الوطني بالخروج أثناء منع التجول #عاجل

2020-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى البريد السعودي، اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إمكانية طباعة إثبات العنوان الوطني للخروج في الأوقات المسموح بها أثناء منع التجول.

وأضاف البريد السعودي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن هذا الأمر من اختصاص الجهات الحكومية المعنية.

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وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة .تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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