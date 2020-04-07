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اكتشاف أمراض غامضة ناتجة عن السجائر الإلكترونية

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2020-04-07

اكتشاف أمراض غامضة ناتجة عن السجائر الإلكترونية

بسبب استنشاق بخار النيكوتين

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أصدر مسؤولون في مجال الصحة في الولايات المتحدة تحذيرًا بشأن استنشاق بخار النيكوتين الناتج عن السجائر الإلكترونيّة، وذلك في ضوء رصد أمراض غامضة مرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونيّة، إذ سجلت 153 إصابة مرضية في الجهاز التنفسي مرتبطة باستنشاق بخار النيكوتين في الولايات المتحدة.

وأوضح مسؤولون رسميون في الولايات المتحدة إنهم لا يزالون يبحثون عن الأسباب التي أدت إلى انتشار تلك الأمراض الناتجة عن استنشاق بخار النيكوتين أو مادة “تيتراهيدروكانابينول”.

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وأوضح استشاري طب الأسرة الدكتور سعيد عبدالهادي لـ”متابعات الخليج 365“، أن هناك مخاطر عديدة للسجائر الإلكترونية كشفتها دراسات طبية منها أن معظم سوائل السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين، وتركيزه أعلى من الموجود في السجائر التقليدية إذ إن النيكوتين الموجود فيها يمنع الرئتين من إزالة المخاط – البلغم – الموجود بهما، كما أن تأثير بخار السوائل المعطرة للسجائر الإلكترونية في الجسم لها مخاطر على الصحة تصل إلى حد الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، كما أن النكهات المستخدمة في السجائر الإلكترونية تسبب استجابات التهابية وتأكسدية في خلايا الرئة، كما أن التبغ يساهم في امتصاص النيكوتين داخل الدورة الدموية بسرعة.

وأكد أن أهم خطوات الإقلاع عن السجائر الإلكترونية هي قناعة المدخن بأضرارها، فالشخص المدخن عندما يدرك أن السجائر سبب للسرطانات والأمراض القاتلة حتمًا سيتوقف ويتجنب التدخين لأنه أصبح مقنعًا بذلك، وللأسف الشديد نجد ونلاحظ أن معظم المدخنين يدركون لديه قناعة داخلية بخطورة التدخين ولكنه لا يطبق هذه القناعة على نفسه.تابع جديد أخبار فيروس covid19

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