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فيديو.. متحدث التجارة يكشف حقيقة أزمة البيض
أكد أن الوطن ضخم بإنتاجه ومكوناته
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه لا توجد في المملكة أزمة في البيض، ومن يعرف إمكانات الوطن لا يمكن أن يصدق مثل هذه الأحاديث.
وتابع أن المملكة منذ عام 2016 وهي حققت اكتفاء في منتج البيض، وهذا الحديث لا يصدقه إلا شخص يريد أن يمرر الشائعات؛ لأنه في عام 2019 تجاوز إنتاج المملكة من البيض الاحتياج المحلي ليتم تصدير الفائض، متعجبًا من أنه رغم ذلك يوجد من يصدق شائعات عدم وجود بيض في المملكة.
وأوضح الحسين أن هناك بعض المنشآت التي رفعت أسعار البيض بدون مبرر، كما شهدت الفترة الماضية تغييرًا في نمط استهلاك البيض وآليات توزيعه، مشيرًا إلى أنه تم السماح أمس الأول باستيراد البيض من عدة دول.
ووجه رسالة إلى المواطنين: لا تصدقوا أي شائعة أو أي تغريدة؛ فالوطن ضخم بإنتاجه ومكوناته.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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