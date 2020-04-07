تداول: نعمل بشكل عادي مع خفض ساعات العمل

2020-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت شركة السوق المالية السعودية (تداول) مساء أمس الاثنين: إنها ستواصل العمل بشكل طبيعي مع خفض ساعات العمل لتصبح من العاشرة صباحًا إلى الواحدة بعد الظهر، بعد أن فرضت الحكومة منعًا للتجول على التجول على مدار اليوم في عدد من المدن، وسط مخاوف فيروس كورونا المستجد.

وأكدت تداول في بيان عبر حسابها بموقع تويتر: أنها ”تطمئن كافة المتعاملين في السوق على قدرتها للوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات وتمكين المشاركين في السوق من ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي“.

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وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، مساء أمس الاثنين، منع التجول على مدار 24 ساعة يوميًّا في أرجاء مدن الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

ويأتي هذا في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وبحسب القرار، يسمح في أضيق نطاق للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط؛ مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا، كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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