شكرا لمتابعة خبر عن سيدة تزعم أن للأمير بدر بن عبدالمحسن 5 أبناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

زعمت سيدة كويتية، أن للأمير بدر بن عبد المحسن 5 أبناء، وقامت بنشر صورة قديمة لسموه حاملا الطفل فهد العمري.

ومن جانبه حذر الشاعر عبداللطيف آل الشيخ من حساب تلك السيدة، مؤكدا أنها تنشر أخبارًا غير صحيحة.

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وقال آل الشيخ: " إن أبناء الأمير بدر أربعة فقط وهم : خالد، وسلطان، وسعود، وعبدالمحسن، لذا وجب التنويه عن هذا الحساب الذي ينشر ويبث الإشاعات " .