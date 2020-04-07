شكرا لمتابعة خبر عن تجهيز فندق " إنتركونتيننتال الطائف " كمحجر صحي للقادمين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أعلنت صحة الطائف، الانتهاء من تجهيز فندق الإنتركونتيننتال، لأن يكون محجرًا صحيًا للأشخاص المخالطين للحالات الإيجابية، وللقادمين من خارج المملكة.

وتوجه طاقم كامل من الشؤون الصحية بصحة الطائف يضم الشؤون الهندسية وإدارة الأمن والسلامة ومكافحة العدوى، لدراسة وضع الفندق من جميع النواحي.

ويتكون الإنتركونتيننتال بالطائف من 100 وحدة سكنية ووحدات وأجنحة منفصلة لكل عائلة.