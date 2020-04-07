شاهد..تغطية لجهود رجال الأمن في تطبيق منع التجول بمختلف المحافظات

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى): رصدت مقاطع فيديو، جهود رجال الأمن المبذولة في تطبيق قرار منع التجول بمختلف محافظات وقرى المملكة. رصدت مقاطع فيديو، جهود رجال الأمن المبذولة في تطبيق قرار منع التجول بمختلف محافظات وقرى المملكة. وأظهرت المقاطع تواجد عدد كثيف لرجال الأمن ميدانيًا، لمواصلة تنفيذ أمر منع التجول وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أقرتها الدولة. وبدأ تطبيق قرار منع التجول في المملكة؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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