شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مشهور يقوم بتعبئة كوب من كرسي الحمام ويهديه لزوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تلقت الجهات الأمنية بلاغ ضد أحد مشاهير "هاني حلواني" في مكة المكرمة بسبب نشره فيديو غريب. تلقت الجهات الأمنية بلاغ ضد أحد مشاهير "هاني حلواني" في مكة المكرمة بسبب نشره فيديو غريب. وظهر هاني حلواني في الفيديو وهو يقوم بتعبئة كوب من كرسي الحمام كنوع من المقلب في زوجته. وتم تصوير المقطع ونشره عبر سناب شات علماً أنه يتابعه عدد كبير من المراهقين حيث طلب البعض بالقبض عليه وتحويله للنيابة ليكون عبرة لغيره.

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