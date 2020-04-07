أخبار السعودية اليوم.. إجراءات لراغبي العودة للسعودية.. وبرنامج لدعم المواطنين العاملين بتطبيقات توصيل الطلبات

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، والتي نبدأها من إعلان وزارة الخارجية طرق إتمام إجراءات السعوديين الراغبين في العودة للوطن وتدشين وزارة الموارد البشرية، برنامج دعم العمل الحر للسعوديين بتطبيقات «توصيل الطلبات»، وإلى التفاصيل:

وزارة الخارجية تعلن خطوات إتمام إجراءات السعوديين الراغبين في العودة للوطن

حددت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، طريقة إتمام إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج، عبر منصتها التي أطلقتها، وتتضمن المنصة، تسجيل بيانات الراغبين في العودة للمملكة ومرافقيهم، عبر أيقونة «تسجيل بيانات الراغبين»، مع تسجيل بيانات العالقين في الخارج.

هيئة الطيران المدني: جاهزون لإعادة المواطنين الراغبين في العودة من الخارج

من جانبها، كشفت هيئة الطيران المدني عن اكتمال استعداداتها واتخاذها جميع التدابير والإجراءات لخدمة المواطنين المتواجدين في الخارج الراغبين في العودة للمملكة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

لمواجهة كورونا.. «الموارد البشرية» تصدر قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، إصدار قرار لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد، تضمن إمكانية اتفاق صاحب العمل مع العمال خلال الستة أشهر التالية لبدء اتخاذ إجراءات أو تدابير احترازية تحد من تفاقم حالة معينة تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، كما أتاحت الوزارة أيضًا إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر بوابة "أجير" كبديل للاستقدام الخارجي.

بالفيديو.. آخر طالب سعودي عائد من إيطاليا يروي تفاصيل "رحلة المعاناة"

وخلال مداخلة هاتفية، عبر الإنترنت، قص آخر الطلاب السعوديين ‏العائدين من إيطاليا، طالب الدراسات العليا، عبدالله الغفيلي، تفاصيل رحلة عودته لأرض الوطن والاتصالات التي تمت بينه وبين الملحقية الثقافية بإيطاليا، وقال إنه بعد وصوله بأسبوع إلى إيطاليا بدأ الحديث عن ظهور إصابات بفيروس ‏كورونا في إيطاليا، ثم ارتفعت الحالات إلى 10 آلاف إصابة بعد حوالي 3 أسابيع، وتم ‏إغلاق منطقة الشمال، ومنها مدينة ميلان التي يقطن فيها.‏

رسميًا.. إطلاق برنامج دعم العمل الحر للسعوديين بتطبيقات «توصيل الطلبات»

كشف وزير الموارد البشرية، أحمد سليمان الراجحي، اليوم الاثنين، عن إطلاق برنامج دعم العمل الحر للسعوديين العاملين في خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية، والتي تهدف إلى دعم أبناء الوطن وتعزيز الجهود الاحترازية الصحية للحد من التجمعات البشرية.

يصل لـ3 آلاف ريال شهريًا.. تفاصيل برنامج دعم السعوديين العاملين بتطبيقات توصيل الطلبات

وبالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، بدعم شهري يصل إلى 3000 ريال، وذلك ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وخلق فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة ومنها (العمل الحر)، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة "كورونا".

التعليم: 13 خطوة تضمن الحضور الآمن للدروس والمحاضرات «عن بعد»

كشفت وزارة التعليم، من خلال حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويتر، عن مجموعة إرشادات تضمن الاستخدام الآمن لتطبيقات الاتصال لحضور الدروس والمحاضرات والاجتماعات عن بُعد، تزامنًا مع التدابير الاحترازية السارية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتتضمن وضع كلمة مرور قوية لغرف الاجتماعات، ومشاركتها بطريقة آمنة، مع استخدام ميزة «غرفة الانتظار»، كي ينتظر المشاركون فيها حتى يسمح لهم «المضيف» بالانضمام، والحرص على إقفال الاجتماع بعد اكتمال المشاركين وعدم السماح لغيرهم بالدخول،

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إلكترونيًا.. الجوازات تبدأ تمديد "هوية زائر" لليمنيين المقيمين بالمملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، اليوم، عن بدء تنفيذ إجراءات طلبات تمديد «هوية زائر»، الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، وذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية حتى تاريخ 1441/9/21هـ.

يتعلق بالغرامات.. إجراء جديد من الزكاة والدخل لصالح المكلفين غير المسجلين

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن مبادرتها للإعفاء من الغرامات للمكلفين غير المسجلين بالهيئة، تشمل عدم احتساب أي غرامات مثل غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد وذلك خلال فترة المبادرة.



20 ألف وحدة سكنية توفّرها ضاحية "الواجهة" السكنية في الدمام

وكشف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان استمرار الحجوزات الإلكترونية لمشاريع ضاحية الواجهة، إحدى الضواحي السكنية الكبرى التي ينفذها بالشراكة مع المطورين العقاريين في مدينة الدمام، لتوفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تتسع لنحو 100 ألف نسمة، ضمن إجراءات مرنة ومتكاملة تختصر الوقت والجهد على الأسر السعودية، وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات السكنية والحلول التمويلية بأسهل الطرق وأسرعها دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الوزارة.

بالفيديو.. العقيد المالكي يحذر من محاولة حوثية لإرباك أمن الحدود والعمليات

كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية للمواثيق والأعراف الدولية، وذلك عن طريق استغلال جائحة فيروس كورونا العالمية، موضحًا أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تجبر المهاجرين غير الشرعيين على النزوح باتجاه المملكة ضمن عمليات التهريب تتضمن تهريب البشر والمخدرات.

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية على عدة مناطق

أعربت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن طقس يوم غد، الثلاثاء، بهطول أمطار رعدية (من خفيفة إلى متوسطة) مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والقصيم، وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الوسطى، والمدينة المنورة، موضحة أن تأثير الأمطار يمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.

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