شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير شوارع ومباني «صبيخة» الخبر والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية الخبر العمل على تعقيم وتطهير كافة الشوارع والأرصفة والمباني وواجهات المحلات والممرات في «الصبيخة» والمرافق الحيوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من جهة أخرى واستكمالا لجهودها الرقابية رفعت البلدية وتيرة أعمالها الوقائية، عبر تكثيف عمليات التعقيم والتطهير في حي الثقبة للحد من انتشار الفيروس.

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