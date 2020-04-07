شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الإجراءات الوقائية بالفروع الإيوائية والان نبدء بالتفاصيل
واشتملت على زيارة مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، ومركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، ودار الرعاية الاجتماعية بالدمام، ودار الملاحظة الاجتماعية بالدمام. وذلك للوقوف على سير العمل، والتأكد من التزام الفروع باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره وحماية المستفيدين والعاملين بالفروع الإيوائية وضمان سلامتهم.
ووجه المقبل رسالة شكر وعرفان للقادة والمسؤولين بالفرع الرئيسي والفروع التابعة له بالدمام وبكافة المحافظات على ما يبذلونه من جهد دائم لخدمة المستفيدين ومن يعمل عن بُعد منهم، كما أثنى على حرص الفروع الإيوائية التي تمت زيارتها على اتخاذ كافة الاحترازات ضد فيروس كورونا في ظل هذه الأوضاع الراهنة التي تمر بها المملكة ودول العالم.
وأضاف المقبل في رسالته: أفتخر بكم وبعطائكم، وأقدر جهودكم وتفانيكم، وأشدد على أيديكم وقلوبكم، وأقول لكم دائماً نحن معكم وبكم، وبأمثالكم نحقق وعودنا بإذن الله، وبعون الله العلي القدير وتوفيقه نوفي عهودنا.
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