شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الإجراءات الوقائية بالفروع الإيوائية والان نبدء بالتفاصيل

قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أمس الأول بزيارة عدد من الفروع الإيوائية بالمنطقة الشرقية رفقة مساعد المدير العام لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، ومدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة بندر الدوسري، ومشرف الخدمات الطبية بفرع الوزارة د. عبير فلمبان.

واشتملت على زيارة مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، ومركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، ودار الرعاية الاجتماعية بالدمام، ودار الملاحظة الاجتماعية بالدمام. وذلك للوقوف على سير العمل، والتأكد من التزام الفروع باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره وحماية المستفيدين والعاملين بالفروع الإيوائية وضمان سلامتهم.

ووجه المقبل رسالة شكر وعرفان للقادة والمسؤولين بالفرع الرئيسي والفروع التابعة له بالدمام وبكافة المحافظات على ما يبذلونه من جهد دائم لخدمة المستفيدين ومن يعمل عن بُعد منهم، كما أثنى على حرص الفروع الإيوائية التي تمت زيارتها على اتخاذ كافة الاحترازات ضد فيروس كورونا في ظل هذه الأوضاع الراهنة التي تمر بها المملكة ودول العالم.

وأضاف المقبل في رسالته: أفتخر بكم وبعطائكم، وأقدر جهودكم وتفانيكم، وأشدد على أيديكم وقلوبكم، وأقول لكم دائماً نحن معكم وبكم، وبأمثالكم نحقق وعودنا بإذن الله، وبعون الله العلي القدير وتوفيقه نوفي عهودنا.