شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اشتراطات للتوصيل المنزلي للمطاعم والمنشآت والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت بلدية محافظة القطيف المطاعم والمنشآت الغذائية المصرح لها في فترة منع التجول بالتقيد وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمركبات المخصصة بالتوصيل المنزلي التي تضمنت 5 اشتراطات أساسية.

وأوضح رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني، أن البلدية حددت اشتراطات وسيلة التوصيل المنزلي وكذلك وضعت معايير خاصة لطريقة حفظ المادة الغذائية بطريقة آمنة قبل تسليمها من مندوب التوصيل حتى المستهلك.

وذكر أن الاشتراطات المتعلقة بوسيلة النقل تتضمن تجهيز سيارة أو دراجة نارية مخصصة لتوصيل الطلبات فقط، ويكتب عليها اسم المحل، كما اشترطت البلدية وصول الطعام للزبون بدرجة الحرارة المناسبة بحيث لا تقل درجة الحرارة للأطعمة الساخنة عن 65 درجة مئوية، وبالنسبة للأطعمة المبردة 4 درجات مئوية، والأطعمة المجمدة 18- درجة مئوية، كما أن البلدية وضعت اشتراطات لعملية الحفظ والتغليف من خلال استخدام أوعية نظيفة ومناسبة لكل حالة وغير ضارة ومحكمة الغلق.

وأشار إلى أن البلدية اشترطت استخراج شهادة صحية لكل عامل توصيل بهدف التأكد من خلوه من الأمراض المعدية، كما شددت على ضرورة تدوين بيانات المحل وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء وكذلك تدوين الدرجة المناسبة للحفظ.

وقال إن الاشتراطات التي وضعتها البلدية على المطاعم والمنشآت الغذائية تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة لتشجيع المواطنين على الالتزام بالبقاء في المنازل طوال فترة منع التجول، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها جميع الفرق الرقابية التابعة للبلدية من خلال الجولات التفتيشية لحماية المستهلك والحيلولة دون تصريف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.