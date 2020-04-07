شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواقع «مؤقتة» لأسواق الخضار بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تتجه أمانة محافظة الأحساء لتخصيص 4 مواقع «مؤقتة» لبيع الخضار والفواكه.

يأتي ذلك امتدادا لتعزيز جهود الأمانة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد وانطلاقا من خططها وسعيها لتحقيق معايير احترازية، باعتبار القطاع البلدي خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الفيروس حماية وتحقيقا لسلامة أفراد المجتمع.

وأوضح أمين الأحساء م. عادل الملحم أن تخصيص هذه المواقع يأتي ضمن الإستراتيجية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تجهيز أسواق مؤقتة لخدمة المستهلكين بصورة أفضل وتقليل الازدحام على سوق الخضار المركزي وتنفيذا لتوجيهات جهات الاختصاص والتي تقتضي بضرورة الحد من التجمعات لضمان عدم انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن المواقع المؤقتة ستتم إقامتها في «مواقف المركبات الشمالية لمتنزه الملك عبدالله البيئي، مظلة مدينة الملك عبدالله للتمور، المواقف الشرقية لمتنزه عين نجم، مواقف المركبات بسوق الحرفيين وسط مدينة الهفوف التاريخية».

وأشار الملحم إلى أن مواقع الأسواق المؤقتة هذه ستسهم في إتاحة خيارات متعددة للمستهلكين، وتزيد من معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضار والفواكه، كما أنها ستوفر فرص عمل للراغبين في مزاولة هذا النشاط من المواطنين في ظل المعدلات المتنامية للطلب ووفرة مخزون المنتجات الغذائية، لافتا إلى أن الأسواق المؤقتة ستكون متاحة لقاصديها خلال الفترة من 6 صباحا - 6 مساء طوال أيام الأسبوع.