شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الرقابة على مراكز التسوق والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية الظهران وتيرة أعمالها الرقابية على مراكز التسوق ومحلات بيع المواد الغذائية بمدينة الظهران؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كما واصلت البلدية أعمال الإصحاح البيئي من خلال تعقيم وتطهير حاويات النفايات، وقامت البلدية بتركيب أجهزة التعقيم على الصرافات الآلية بمدينة الظهران.

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