شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كمامات ومعقمات لرجال الأمن والان نبدء بالتفاصيل

وزعت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلة بالعيادات الشاملة لقوى الأمن بالدمام، الوسائل الوقائية الشخصية من كمامات ومعقمات على رجال الأمن بالميدان ونقاط المنع؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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