شكرا لقرائتكم خبر عن 1435 عينة فحص في الدمام والخبر خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
مواعيد العمل
وأوضحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن مركز سحب العينات في مركز صحي الروضة بالدمام يعمل طيلة أيام الأسبوع من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، فيما يعمل مركز سحب العينات في الطب الوقائي بالخبر من الأحد وحتى الخميس من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، إضافة إلى العمل يوم السبت من الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساء لخدمة المراجعين.
معايير محددة
وأشارت الإدارة إلى أن عملية سحب العينات تخضع لمواصفات ومعايير محددة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية الشخصية للكوادر التي تقوم بعملية الفحص أثناء سحب العينات.
الاستقصاء الوبائي
وأكدت أن 29 موظفا متخصصا يعملون في مركزين للاستقصاء الوبائي في الدمام والخبر استقبلوا خلال الأسبوعين الماضيين 8899 مكالمة هاتفية حول فيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز الاستقصاء خلال نفس الفترة 4849 مستفيدا تم تقديم الخدمات الصحية لهم بالشكل المطلوب.
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