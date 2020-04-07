شكرا لقرائتكم خبر عن 1435 عينة فحص في الدمام والخبر خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أنجز مركزان مخصصان لسحب العينات من المخالطين للحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد، ويعمل بهما أكثر من 52 ممارسا صحيا، سحب 1435 عينة للتأكد من خلوها من الفيروس، وذلك في مدينتي الدمام والخبر خلال الأسبوعين الماضيين.

مواعيد العمل

وأوضحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن مركز سحب العينات في مركز صحي الروضة بالدمام يعمل طيلة أيام الأسبوع من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، فيما يعمل مركز سحب العينات في الطب الوقائي بالخبر من الأحد وحتى الخميس من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، إضافة إلى العمل يوم السبت من الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساء لخدمة المراجعين.

معايير محددة

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وأشارت الإدارة إلى أن عملية سحب العينات تخضع لمواصفات ومعايير محددة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية الشخصية للكوادر التي تقوم بعملية الفحص أثناء سحب العينات.

الاستقصاء الوبائي

وأكدت أن 29 موظفا متخصصا يعملون في مركزين للاستقصاء الوبائي في الدمام والخبر استقبلوا خلال الأسبوعين الماضيين 8899 مكالمة هاتفية حول فيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز الاستقصاء خلال نفس الفترة 4849 مستفيدا تم تقديم الخدمات الصحية لهم بالشكل المطلوب.