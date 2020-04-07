شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 138 إصابة جديدة بـ «كورونا» وإجمالي المتعافين 551 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أمس «الإثنين» تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد - 19» بالمملكة ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة إلى 2523 حالة.

الإرشادات الوقائية

وأوضح د. العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي أن إجمالي عدد حالات التعافي المسجلة في المملكة بلغ 551 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة. مهيبا بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

تطبيق موعد

وحذر من التجمعات خارج المنزل وداخله، مؤكدا على أهمية استخدام تطبيق موعد لإجراء عملية التقييم الذاتي، ووصف الإصابة بهذا الفيروس بأنها «خطيرة وجادة»، والعدوى به قابلة لإصابة أي شخص، ليس كبار السن فقط ومنظمة الصحة العالمية قالتها بوضوح الشباب معرضون للإصابة التي قد تكون عواقبها وخيمة.

Advertisements

سلامة الغذاء

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه تم تعقيم 66 ألف موقع منها الصرافات والأسواق؛ فضلًا عن القيام بـ 130 ألف جولة رقابية للتأكد من سلامة الغذاء.

الوحدات السكنية

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، عن تجهيز أكثر من 11 ألف غرفة في الفنادق والوحدات السكنية لاستقبال المواطنين القادمين من الخارج.

وأضاف: «نعمل مع العديد من الجهات على تأمين احتياجات المواطنين القادمين من الخارج»، مشيرا إلى أن الوزارة عملت أيضا على تأمين مزيد من المرافق الإضافية، والتحقق من جاهزيتها حتى يتم تسليمها إلى وزارة الصحة فور ظهور الحاجة إليها.