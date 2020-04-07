شكرا لقرائتكم خبر عن غرب الدمام.. افتتاح ثاني الأسواق المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية صباح أمس ثاني سوق «مؤقت» للخضار والفواكه بمنطقة غرب الدمام بعد افتتاح أول الأسواق المؤقتة بالخبر بإشراف عدد من مسؤولي الأمانة، وتنظيم من قبل المرور للدخول والخروج.

وفي جولة ميدانية لـ«اليوم» تبين رضا أهالي منطقة غرب الدمام عن هذه الخدمة التي تعد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، بتخفيف التجمعات في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وقال المواطن عبدالعزيز الغامدي: نشكر كل القائمين على هذه المبادرة، ونطالب بأن يكون هناك تنظيم مكثف لتلافي أوقات الزحام وتفادي التجمعات، مبينا أن الأسعار تعد متوسطة ومناسبة.

وأضاف موسى ناصر: إن هذه المبادرة جميلة، وأسعار الخضار تعد مناسبة، بينما هناك ارتفاع قليل في أسعار الفواكه، مبينا أن المساحات والمواقف مناسبة وكافية.

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وبين المقيم عبدالله سالم أنه لم يكن يعلم بوجود هذا السوق إلا حين مروره من الطريق، ولفت نظره للتوقف، وأكد أن الأسعار تعد مناسبة جدا، مقدما نصيحته للجميع بشراء الاحتياجات مبكرا لتفادي الزحام.

وقال المواطن صالح القرني: إن هذه المبادرة تأتي لتقليل الزحام في أسواق الخضار وأسواق المواد الغذائية عامة، وأضاف أن الأسعار مقاربة جدا للأسعار في سوق الخضار والفواكه المركزي، وأوصى أهالي غرب الدمام بعدم الذهاب إلى سوق الخضار والفواكه المركزي والاكتفاء بهذا السوق لتخفيف الزحام. وأشار المواطن أحمد سعيد إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة جيدة لتفادي الزحام والموقع مناسب وواسع، مضيفا أنه قادم من سوق الخضار والفواكه المركزي وتبين أنه مزدحم، وهذا حل مناسب للتغلب على التجمعات والزحام، وأوصى الجميع بتجنب المواقع المكتظة بالزحام.

وبين ظافر الشهراني أن هذه المبادرة تعد مرضية للجميع حيث إنها قربت سوق الخضار والفواكه من سكان منطقة غرب الدمام، وأوصى جميع المواطنين والمقيمين بأخذ ما يكفيهم من هذه الأغراض وعدم تكديسها في المنازل حتى لا تتلف.