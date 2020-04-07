شكرا لقرائتكم خبر عن امارة الشرقية : حظر التجول يشمل النطاق الإشرافي للأحساء والمراكز التابعة لها والان نبدء بالتفاصيل

اوضحت امارة المنطقة الشرقية أنه إشارة إلى بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 13-8-1441 هـ ، بشأن منع التجول في عدد من المدن والمحافظات على مدار 24 ساعة يومياً اعتباراً من لحظة اصدار البيان المشار إليه أعلاه ، وحيث حددت الوزارة مدينة الهفوف ضمن المدن المشار إليها بالقرار ، فإن امارة المنطقة توضح بأن قرار المنع يشمل النطاق الإشرافي لمحافظة الأحساء والمراكز التابعة لها.

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