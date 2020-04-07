شكرا لقرائتكم خبر عن خطط دراسية بديلة لكلية ومعهد الحرم والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض الاجتماع أعمال الإدارات العامة التابعة للوكالة العلمية والفكرية، ومنها الإدارة العامة للشؤون العلمية والثقافية، فيما يختص بمعهد الحرم، وكلية الحرم، وفاعلية التعليم عن بعد، ومستوى الطلاب والطالبات، وما يحتاجونه من دعم وتطوير، بما يواكب هذه المرحلة واستعدادا للامتحانات.
وناقش أعمال الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام والوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال عن بعد لخدمة المستفيدين من برامجها حسب الخطة التنفيذية للإدارة، إلى جانب مناقشة خطة مكتبة الحرم المكي الشريف.
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