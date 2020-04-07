شكرا لقرائتكم خبر عن 83.5 ألف تصريح «تنقل» لمؤذني المساجد أثناء منع التجول والان نبدء بالتفاصيل
تصاريح للأئمة
وقال بن سعيد: «كل المؤذنين في المساجد يمنح لهم تصريح بالتنقل من أجل الأذان في المساجد، وهم الأشخاص المسموح لهم فقط».
ترتيب مع الأمن
وأضاف: «فيما يخص العاملين في مرفقات المساجد من دورات مياه أو أعمال تنظيف تعود مسؤوليتهم إلى الشركات التي يعملون بها»، مشيرا إلى أنه في حال اضطر الأمر إلى بقائهم خارج وقت المنع تقوم الفروع بالترتيب مع الجهات الأمنية بذلك.
فترة المنع
وذكر أن هناك مؤذنين متعاونين للأذان في المساجد، حيث يتم تدوين بياناتهم في الوزارة، ويصرف لهم تعريف من الفرع «مشهد»، حيث لا يلزم منه أن يكون موظفا ويتلقى مكافأة، حيث يستطيع أخذ المشهد عن طريق الفروع أو بوابة الوزارة، مؤكدا أن التصريح يكون لفترة المنع ومن أجل رفع الأذان فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر 83.5 ألف تصريح «تنقل» لمؤذني المساجد أثناء منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.