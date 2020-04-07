شكرا لقرائتكم خبر عن 83.5 ألف تصريح «تنقل» لمؤذني المساجد أثناء منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد المكلف، المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد بن سعيد لـ ”الخليج 365” أن عدد المؤذنين الذين تم منحهم تصريحات للتنقل أثناء منع التجول من أجل رفع الأذان في المساجد على مستوى المملكة، بلغ 83.493 مؤذنا، مشيرا إلى أن كل المساجد بها أئمة، وهم مصرح لهم.

تصاريح للأئمة

وقال بن سعيد: «كل المؤذنين في المساجد يمنح لهم تصريح بالتنقل من أجل الأذان في المساجد، وهم الأشخاص المسموح لهم فقط».

ترتيب مع الأمن

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وأضاف: «فيما يخص العاملين في مرفقات المساجد من دورات مياه أو أعمال تنظيف تعود مسؤوليتهم إلى الشركات التي يعملون بها»، مشيرا إلى أنه في حال اضطر الأمر إلى بقائهم خارج وقت المنع تقوم الفروع بالترتيب مع الجهات الأمنية بذلك.

فترة المنع

وذكر أن هناك مؤذنين متعاونين للأذان في المساجد، حيث يتم تدوين بياناتهم في الوزارة، ويصرف لهم تعريف من الفرع «مشهد»، حيث لا يلزم منه أن يكون موظفا ويتلقى مكافأة، حيث يستطيع أخذ المشهد عن طريق الفروع أو بوابة الوزارة، مؤكدا أن التصريح يكون لفترة المنع ومن أجل رفع الأذان فقط.