شكرا لقرائتكم خبر عن «طوارئ الرياض» تبحث تفعيل آليات التواصل والان نبدء بالتفاصيل

استعرض اجتماع لجنة الطوارئ بمنطقة الرياض، تفعيل آلية التواصل على مدار الساعة للجهات جميعها، لمتابعة ظروف الحالة العامة في مواجهة أزمة فيروس « كورونا » المستجد، وتقديم الحلول السريعة لها.

وبحث الاجتماع، برئاسة وكيل إمارة الرياض د. فيصل السديري، عبر الاتصال المرئي، تعزيز تنسيق الجهود الأمنية والرقابية والإشرافية واتخاذ عدد من التوصيات اللازمة.

وأكد د. السديري تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات في سبيل الحد من الآثار السلبية وتعزيز العمل المشترك، متابعا: «نحمد الله على ما يهيئ به بلادنا من إمكانيات وقدرات لمواجهة هذه الجائحة».

تتشكل اللجنة بعضوية عدد من الجهات المعنية وهي أمانة المنطقة، والشرطة، ووزارة التجارة، ووزراة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والغرفة التجارية.