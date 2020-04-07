شكرا لقرائتكم خبر عن 32 ألف خطبة ورسائل بـ30 لغة ضمن «أمن وأمان» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج الوقاية «أمن وأمان»، بأكثر من 32 ألف خطبة، و10 آلاف محاضرة، و45 ألف رسالة نصية، و9 ملايين مشاهدة لتغريداتها في «تويتر».

وشارك في تنفيذ البرامج 83.439 إماما، و15 ألف خطيب، و4210 من دعاة الوزارة الرسميين والمتعاونين معها بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالمراكز الثقافية الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة بعدد من دول العالم، واستهدفت أكثر من عشرة ملايين شخص.

ووحدت الوزارة قبل قرار غلق المساجد خطب الجمعة لجمعتين متتاليتين قدم الخطباء فيها 32.400 خطبة تناولت المنظور الشرعي للتعامل مع الأمراض والأوبئة والسمع والطاعة لولاة الأمور.

وشاركت المراكز الثقافية التابعة للوزارة في عدد من دول العالم، بتوجيه رسائل توعوية بأكثر من 30 لغة عالمية وترجمة عدد من التوجيهات الشرعية حول مقاصد الشريعة وضرورة تحقيق المواطنة الصالحة بالحرص على المصالح العامة والإسهام في الوعي باتخاذ التدابير لتوقي الأوبئة.