شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تشرح تفعيل خدمة الإشعارات عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

دعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين كافة، لأهمية تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق «أبشر» للخدمات الإلكترونية في الهواتف الذكية.

وأوضحت الجوازات أنه عند تفعيل هذه الخدمة يتم إرسال إشعارات للمستفيد تفيد بقرب انتهاء مدة صلاحية الوثائق الممنوحة للمستفيدين لجميع الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية عبر منصة «أبشر».

وأضافت إنه يمكن تفعيل خدمة الإشعارات عبر الدخول إلى حساب المستفيد عبر تطبيق «أبشر» للهواتف الذكية، واختيار أيقونة معلوماتي، ثم اختيار أيقونة الخط الزمني، وتحديد نوع التقويم «هجري أو ميلادي»، واختيار نوع الخدمة «أنا والعائلة- المركبات- العمالة المنزلية- المخالفات المرورية»، واختيار الاسم ونوع الخدمة المطلوب التنبيه عنها قبل انتهاء تاريخ صلاحية سريانها، ثم تظهر عبارة «أضف التقويم» ومن خلالها يتم تحديد تاريخ التنبيه المطلوب، والضغط على أيقونة إضافة.

وحثت الجوازات، المواطنين والمقيمين كافة، على استخدام تطبيق «أبشر» من خلال الهواتف الذكية ليتمكنوا من الاستفادة من تنفيذ خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم.