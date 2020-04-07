شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات هيكلية بديوان إمارة القصيم والان نبدء بالتفاصيل
وتضمن القرار نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للمتابعة والمشتمل على الحملات التفتيشية ومراقبة سير العمل وفحص الشكاوى إلى إدارة المراجعة الداخلية، ونقل النشاط المتعلق بالتحقيقات الأولية إلى الإدارة العامة للمستشارين التي تمارس الشؤون القانونية، ونقل النشاط المتعلق بمراقبة انتظام دوام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.
وجرى نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير، والمتعلق بتطوير وتدريب الموارد البشرية إلى إدارة الموارد البشرية، ونقل النشاط المتعلق بالتطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي.
وشدد سمو الأمير فيصل بن مشعل على أهمية انتهاج مبدأ التطوير المستمر لتقديم خدمات عالية الأداء ووفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في كل مجال يسهم في رفع سقف الطموحات لتقديم خدمة أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر تعديلات هيكلية بديوان إمارة القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.