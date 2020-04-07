شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات هيكلية بديوان إمارة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، جملة من القرارات الهيكلية في ديوان إمارة المنطقة، والمشتملة على إلغاء الإدارة العامة للمتابعة، والإدارة العامة للتخطيط والتطوير، وإنشاء وحدة التميز المؤسسي، وذلك تنفيذًا لما صدر عن مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وتضمن القرار نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للمتابعة والمشتمل على الحملات التفتيشية ومراقبة سير العمل وفحص الشكاوى إلى إدارة المراجعة الداخلية، ونقل النشاط المتعلق بالتحقيقات الأولية إلى الإدارة العامة للمستشارين التي تمارس الشؤون القانونية، ونقل النشاط المتعلق بمراقبة انتظام دوام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.

وجرى نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير، والمتعلق بتطوير وتدريب الموارد البشرية إلى إدارة الموارد البشرية، ونقل النشاط المتعلق بالتطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي.

وشدد سمو الأمير فيصل بن مشعل على أهمية انتهاج مبدأ التطوير المستمر لتقديم خدمات عالية الأداء ووفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في كل مجال يسهم في رفع سقف الطموحات لتقديم خدمة أفضل.