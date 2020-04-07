شكرا لقرائتكم خبر عن .. وتوزيع 250 حقيبة إيوائية للنازحين من صعدة لمأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 250 حقيبة إيوائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 1500 نازح. جاء ذلك ضمن المشروعات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف محافظاته دون تمييز.

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