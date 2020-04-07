شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع إنسانية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت مديرة المشروع إيمان الزبيري، أنه جرى توفير الإيواء والسكن للأيتام وأسرهم، وتوزيع حقائب نظافة متكاملة لشهري أبريل ومايو، مع إجراء فحوصات طبية شاملة للأيتام، وتعزيز الإجراءات الصحية بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا في العالم بهدف سلامة الأيتام وأسرهم.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن بهدف تحسين ظروفهم المعيشية ورعايتهم في جميع المجالات.
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