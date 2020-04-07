شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع إنسانية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عددًا من البرامج الصحية والوقائية في أول أنشطة مشروع «بذرة أمان» استفاد منها 600 يتيم ويتيمة من محافظات عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لليتيم الذي يوافق الخامس من أبريل 2020م.

وأوضحت مديرة المشروع إيمان الزبيري، أنه جرى توفير الإيواء والسكن للأيتام وأسرهم، وتوزيع حقائب نظافة متكاملة لشهري أبريل ومايو، مع إجراء فحوصات طبية شاملة للأيتام، وتعزيز الإجراءات الصحية بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا في العالم بهدف سلامة الأيتام وأسرهم.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن بهدف تحسين ظروفهم المعيشية ورعايتهم في جميع المجالات.