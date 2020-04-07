، ترامب: سفينة المارينز تتجه لنيويورك لمواجهة "كورونا".. ونبني 22 مستشفى للمرضى ،

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدخال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الرعاية المركزة بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد أمر خطير، وأن إدارته سترى كيف يمكن تقديم العون لأطباء جونسون، وفقًا لموقع قناة العربية.
وتفصيلاً، أكد بيان حكومي، ليل الاثنين، أن حالة رئيس الوزراء البريطاني جونسون تدهورت ونُقل إلى وحدة للرعاية المركزة من جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب في الإيجاز الصحفي اليومي، ليل الاثنين، إن الإدارة الأمريكية تبني 22 مستشفى لمرضى كورونا في 18 ولاية، مؤكدًا أنه تم الموافقة على تحويل سفينة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في نيويورك إلى مستشفى لمكافحة كورونا.
وأثنى ترامب على مبادرة شركة أبل الأمريكية بالمشاركة في تصنيع الكمامات الطبية بجودة مرتفعة، وتعهد بتوفير أكثر من 166 مليون كمامة في الأشهر المقبلة، وخصوصًا لحماية الطواقم الطبية من الإصابة بالفيروس.
وخلال الإيجاز، أكد ترامب لمعاونيه ضرورة الاعتماد على الحرس الوطني في تنفيذ العديد من المهام الخاصة بمكافحة كورونا.
أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 02:04 AM
قال إن إدخال جونسون للرعاية المركزة أمر خطير وسنعاون فريقه الطبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدخال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الرعاية المركزة بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد أمر خطير، وأن إدارته سترى كيف يمكن تقديم العون لأطباء جونسون، وفقًا لموقع قناة العربية.
وتفصيلاً، أكد بيان حكومي، ليل الاثنين، أن حالة رئيس الوزراء البريطاني جونسون تدهورت ونُقل إلى وحدة للرعاية المركزة من جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب في الإيجاز الصحفي اليومي، ليل الاثنين، إن الإدارة الأمريكية تبني 22 مستشفى لمرضى كورونا في 18 ولاية، مؤكدًا أنه تم الموافقة على تحويل سفينة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في نيويورك إلى مستشفى لمكافحة كورونا.
وأثنى ترامب على مبادرة شركة أبل الأمريكية بالمشاركة في تصنيع الكمامات الطبية بجودة مرتفعة، وتعهد بتوفير أكثر من 166 مليون كمامة في الأشهر المقبلة، وخصوصًا لحماية الطواقم الطبية من الإصابة بالفيروس.
وخلال الإيجاز، أكد ترامب لمعاونيه ضرورة الاعتماد على الحرس الوطني في تنفيذ العديد من المهام الخاصة بمكافحة كورونا.
، ترامب: سفينة المارينز تتجه لنيويورك لمواجهة "كورونا".. ونبني 22 مستشفى للمرضى ،
المصدر : الخليج 365
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