، "صحة الطائف" تجهز فندق الإنتركونتيننتال كمحجر صحي لحالات "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحارثي": المحجر جُهز بما يتوافق مع توجه دولتنا للمخالطين والقادمين من الخارج

أنهت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف تجهيز فندق الإنتركونتيننتال، وتخصيصه لأن يكون محجرًا صحيًا للأشخاص المخالطين للحالات الإيجابية، وللقادمين من خارج المملكة لحين الاطمئنان على صحتهم.

حول ذلك، تحدث المهندس ماجد بن حسين الحارثي، المساعد للشؤون الهندسية بصحة الطائف وقال: سعت صحة الطائف بدعمٍ كامل من مقام وزارة الصحة إلى أن يكون فندق الإنتركونتيننتال محجرًا احترازيًا، وهو من الفنادق الخمسة نجوم والمميز على مستوى المملكة.

وأضاف: بعد التوجيه من مقام وزارة الصحة باستلام الفندق توجه طاقم كامل من الشؤون الصحية بصحة الطائف يضم "الشؤون الهندسية – إدارة الأمن والسلامة – مكافحة العدوى" ، وتم دراسة وضع الفندق من جميع النواحي، من ناحية الخدمات الموجودة، ومن الناحية الميكانيكية للتكييف، ومخارج الهواء، ووضع المغسلة، ووضع الغرف.

وأشار إلى أنه كان هناك خطة شاملة لتهيئة هذا المحجر بما يتوافق مع توجه دولتنا- حفظها الله - وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله - بأن تكون الخدمة مميزة لجميع ساكني هذا الفندق، وأن يكون مهيأً لأن يكون سكنًا مريحًا لهم دون الشعور بأنه حجز أو محجر اعتيادي.

وأشار المهندس "الحارثي" إلى أن تلك الجهود الكبيرة توفرت في هذا المكان بدعمٍ كامل من وزارة الصحة، وقال: كان توجيه مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني، بأن يتم استلام المبنى بأسرع وقت، وأن يكون مطابقًا لجميع اشتراطات مكافحة العدوى لضمان سلامة الساكنين وسلامة الممارسين الصحيين.

يُذكر أن فندق الإنتركونتيننتال بالطائف يتكون من 100 وحدة سكنية ووحدات وأجنحة منفصلة لكل عائلة، وقد جرى دعمه حاليًا بالفرق الطبية على مدار الساعة، وتوفير عيادة طبية كاملة على مدار الساعة مدعومة بكوادر صحية مؤهلة، مع توفير غرفة للنفايات الطبية وغرفة للأمن والمراقبة، كذلك توفير أدوات تطهير الأيدي في جميع الممرات مع وجود أمني بجميع الأدوار.

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