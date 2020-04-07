شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الداخلية: مشاهير التواصل غير مستثنين من منع التجول والسجن ينتظرهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ليسوا من المستثنين من قرار منع التجول.

وعن مخالفات مشاهير السوشيال ميديا، قال الشلهوب خلال برنامج " في الصورة " : " مشاهير التواصل الاجتماعي الذين قاموا بالتصوير والتباهي والتهوين من قرار التزام بمنع التجول الذي أقر من المقام السامي، تنتظرهم عقوبة السجن والغرامة " .

وعدد الشلهوب المخالفات التي ارتكبوها، قائلا: " خرق قرار منع التجول، والتصوير، وارتكاب مخالفة بالسلبية تجاه جهود المملكة، إضافة إلى أنهم ليسوا من الفئات المستثناة " .

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وأضاف: " كما أن من ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار كورونا هي إغلاق صالونات الحلاقة وقائيًا ثم خالفوا بإحضار الحلاقين إلى منازلهم والتباهي بالتصوير وتنطبق عليهم مخالفتان الأولى مخالفة كسر العزل المنزلي والتجمعات والتباهي والتصوير بإدخال شخص إلى المنزل ربما ينقل المرض وهذا ما حذرت منه وزارة الصحة " .

وأشار إلى أن العقوبات التي تنتظر من يخالف منع التجول بغرامة مالية 10 آلاف ريال ومخالفة التصوير يتم إحالته إلى النيابة العامة وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 3 ملايين ريال.