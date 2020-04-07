شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث التجارة: مهما طالت الأزمة هناك وفرة كبيرة في السلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طمأن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، المواطنين، بخصوص وفرة السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، مهما طالت الأزمة.

وقال الحسين خلال برنامج " في الصورة " : " السعودية فيها أعلى معدلات الوفرة والمخزون الغذائي الاستراتيجي بالشرق الأوسط " .

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وأضاف: " مهما طالت الأزمة، ليطمئن المستهلك أن هناك وفرة كبيرة في السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية " .

وأكد أنه لا توجد في المملكة أزمة في البيض، ومن يعرف إمكانات الوطن لا يمكن أن يصدق مثل هذه الأحاديث.

ووجه الحسين رسالة إلى المواطنين، قائلا: " لا تصدقوا أي شائعة أو أي تغريدة، الوطن ضخم بإنتاجه ومكوناته " .