شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث التجارة: مهما طالت الأزمة هناك وفرة كبيرة في السلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طمأن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، المواطنين، بخصوص وفرة السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، مهما طالت الأزمة.
وقال الحسين خلال برنامج " في الصورة " : " السعودية فيها أعلى معدلات الوفرة والمخزون الغذائي الاستراتيجي بالشرق الأوسط " .
وأضاف: " مهما طالت الأزمة، ليطمئن المستهلك أن هناك وفرة كبيرة في السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية " .
وأكد أنه لا توجد في المملكة أزمة في البيض، ومن يعرف إمكانات الوطن لا يمكن أن يصدق مثل هذه الأحاديث.
ووجه الحسين رسالة إلى المواطنين، قائلا: " لا تصدقوا أي شائعة أو أي تغريدة، الوطن ضخم بإنتاجه ومكوناته " .
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