شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: خلطات رفع المناعة لا تنفع حتى للطبخ و " الكمامة " حماية وهمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تداول الوصفات " الغريبة " والتي يزعم أنه تساهم في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، ناصحًا بعدم تصديق أي معلومة إلا عن طريق المصادر الموثوقة فقط.

وقال العبد العالي خلال برنامج " في الصورة " : " بعض الخلطات اللي تجيني لرفع المناعة من كورونا لا تنفع حتى للطبخ، والإشاعات أخطر من الفيروس " .

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وفي سياق آخر، نصح المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين بالحرص على تحضير الطعام في بيوتهم، قائلا: " إذا كان لابد الطلب من المطاعم، انتبهوا بشدة للتخلص من الأكياس، وغسل الأيدي جيدًا، وعدم ملامسة الوجه " .

وأشار إلى أن الكمامة حماية وهمية، والحماية الحقيقية في جعل مسافة مناسبة مع الجميع، وعدم لمس الأسطح، وعدم مصافحة الآخرين، مشددًا مرة أخرى على استمرار غسل الأيدي.