شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خطوات لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال فترة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت صاحبة مشروع البيت الحجازي، كيف يواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فترة كورونا، وما هي الإجراءات التي يحمون بها العملاء.

وقالت خلال برنامج " سيدتي " : إنه منذ ظهور المرض تم إجراء فحوصات لجميع العاملين في المكان وإشاعات على الصر للتاكد من سلامتهم.

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وأضافت : تم التأكد من تاريخ اخر عامل جاء من خارج المملكة، ويتم تعقيم المكان والعاملين به باستمرار، كما تم تخصيص معمل خاص لعمل اللحوم والأسماك ومعمل خاص بالخضراوات.

وتابعت : الزبائن تتواصل معي للتاكد من الإجراءات الصحية لتوصيل الطلبات في رمضان.