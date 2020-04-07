شاهد.. خطوات لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال فترة كورونا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشفت صاحبة مشروع البيت الحجازي، كيف يواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فترة كورونا، وما هي الإجراءات التي يحمون بها العملاء.
وقالت خلال برنامج " سيدتي " : إنه منذ ظهور المرض تم إجراء فحوصات لجميع العاملين في المكان وإشاعات على الصر للتاكد من سلامتهم.
وأضافت : تم التأكد من تاريخ اخر عامل جاء من خارج المملكة، ويتم تعقيم المكان والعاملين به باستمرار، كما تم تخصيص معمل خاص لعمل اللحوم والأسماك ومعمل خاص بالخضراوات.
وتابعت : الزبائن تتواصل معي للتاكد من الإجراءات الصحية لتوصيل الطلبات في رمضان.
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