بالفيديو.. عازف السلام الملكي في النمسا يروي قصة حنينه لوطنه

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روى عازف السلام الملكي في النمسا قصة حنينه لوطنه الذي دفعه للعزف على البيانو، مما أثار إعجاب المواطنين.
وقال المواطن الذي يدعى مهند فهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الراصد ":" المقطع جاء من باب الحنين للوطن وتفاعل من الأشخاص في الفندق معى ".
ولفت فهد:" المقطع أعطي شعور جميل لأن الوطنية في دمائنا "، موضحا أن العزف في المقطع كان مجرد هواية ولذلك عزفت على البيانو في الفندق وتفاجئت بتفاعل الناس بشكل جيد ".
وكانت " صدى " سلطت الضوء على المواطن الذي ظهر يعزف النشيد الوطني في بهو الفندق بالنمسا، وأثار ضجة كبيرة بين المواطنين الذين أشادوا بعزفه.
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