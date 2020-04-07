شكرا لمتابعة خبر عن 100 ألف ريال مكافأة لمن يعثر على مفقود رنية المختفي في ظروف غامضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):رصد والد الشاب المفقود غالب السبيعي 100 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات تقود للعثور على نجله الذي اختفى في ظروف غامضة برنية.
وناشد والد السبيعي الجميع لمساعدته في البحث عن ابنه وإبلاغ أقرب مركز شرطة أو الاتصال على رقم الجوال ( 0503583300) في حال العثور على المفقود، وفقا لما نشره حساب " الصقور " على موقع تويتر.
وكان شاب عشريني في محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة منذ الأحد الماضي بعد خروجه من منزل أسرته، فيما تواصل الجهات الأمنية والتطوعية البحث عنه.
وذكرت أسرة الشاب البالغ من العمر 22 عاماً ويدعى غالب السبيعي، أنه لا يعاني من أي أمراض أو اعتلالات صحية، وخرج من المنزل مرتدياً زياً رياضياً ولم يعد.
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