شكرا لمتابعة خبر عن إمارة تبوك: منع التجول لا يشمل جميع محافظات المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): أعلنت إمارة منطقة تبوك، أن قرار منع التجول على مدار الـ (24) ساعة يشمل فقط مدينة تبوك ولا يشمل محافظات المنطقة. أعلنت إمارة منطقة تبوك، أن قرار منع التجول على مدار الـ (24) ساعة يشمل فقط مدينة تبوك ولا يشمل محافظات المنطقة. وكشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، عن قرار منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في أرجاء مدن: (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات: (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إمارة تبوك: منع التجول لا يشمل جميع محافظات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.