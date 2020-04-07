وزارة الصحة: 82 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي: 2605 حالات

أعلنت وزارة الصحة، منذ قليل، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ وبلغ عدد الحالات النشطة 2016 حالة، وإجمالي الحالات المسجلة 2605 حالة

وأعلنت في وقت سابق، اليوم أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 38 حالة، ووأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع "937"، للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

ونبّهت وزارة الصحة، في وقت سابق إلى أن "المملكة تسجّل أعدادًا منخفضة مقارنة بعديد من الدول بسبب الإجراءات التي اتخذتها"، وحذّر من أن "التراخي في الالتزام بالتعليمات يزيد أعداد الإصابة بفيروس كورونا". وقال إن "التباعد الاجتماعي يمثّل فرصة أعلى لحماية الأفراد من الفيروس".

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