لجنة متابعة كورونا: تطهير 66 ألف موقع وإنشاء 16 ألف سوق مؤقت

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اليوم الاثنين، اجتماعها السابع والأربعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، واطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول.

وعقب الاجتماع، عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ومتحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية نايف العتيبي، ومتحدث وزارة السياحة المهندس أنس الصليع، وأوضح الدكتور العبد العالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (1300000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (265000) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (70000) حالة.

وأكد أنهم مستمرون في رصد الحالات الجديدة المؤكدة بالفيروس، حيث بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (2605) حالات، ومن بين هذه الحالات عدد من الحالات النشطة يبلغ (1934) حالة، كما أن عدد الحالات التي سجلت ضمن التعافي ارتفع عددها بحمد الله في الموقع الرسمي إلى (551) بعد تعافي (63) اليوم، فيما سجل إجمالي عدد الوفيات الى (38) حالة رحمهم الله جميعاً.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية نايف العتيبي أن الوزارة حشدت جميع إمكاناتها بمتابعة مستمرة من الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل من خلال منظومة متكاملة في الإصحاح البيئي سواء على مستوى الرقابة الصحية أو التعقيم والتطهير والنظافة.

وبين أن مراقبي الوزارة قاموا خلال الفترة الماضية بأكثر من 130 ألف جولة رقابية بهدف التأكد من سلامة الغذاء، وعدم وجود تجمعات لدى المتسوقين أو عدم الملامسة وذلك بإلزام الأسواق بوضع ملصقات تبين خطورة التقارب والتحذير منه وخطورته في انتشار فيروس كورونا، إلى جانب الإجراءات التفتيشية على العمالة التي تعمل في هذه المحلات.

وبشأن التعقيم والتطهير والنظافة، أوضح العتيبي أن الوزارة قامت بتعقيم وتطهير أكثر من 66 ألف موقع، وتم التركيز على الأماكن التي يمكن أن يرتادها الناس في أوقات السماح مثل الأسواق أو الأدوات التي من الممكن أن يلامسها ويستخدمها الجميع مثل عربات التسوق وسلال التسوق وأجهزة الصراف الآلي.

ودعا الجميع إلى أهمية الاتصال على الرقم 940 في حال وجود أي ملاحظة تخص سلامة الغذاء أو الممارسات الصحية في جميع المحلات والإبلاغ عنها، موصيًا على أهمية استخدام الكمامات والقفازات والتخلص منها بطريقة آمنة من خلال الحاويات المخصصة لها لكي يتم نقلها إلى المرادم بصورة آنية، وأوضح أن الأمانات التابعة للوزارة قامت بإنشاء أكثر من 16 ألف سوق مؤقت للتسهيل على المتسوقين وللتخفيف على الأسواق الرئيسة.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة السياحة المهندس أنس الصليع أنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، عملت وزارة السياحة بالتعاون مع عدد من الجهات منها وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة التعليم وهيئة الطيران المدني على تأمين جميع الاحتياجات اللازمة لسلامة المواطنين عند عودتهم للمملكة من الخارج.

وبين المهندس الصليع أن وزارة السياحة تعمل على تجهيز دور الإيواء ومنشآتها كافة لاستضافة المواطنين عند عودتهم، حيث تم تجهيز أكثر من 11 ألف غرفة في الفنادق والوحدات السكنية، وتوفير وتجهيز أعداد احتياطية لاستخدامها متى ما دعت الحاجة لها، وأشار إلى أن هناك توجيهات ومتابعة من وزير السياحة لتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش الدوري لتحقيق أعلى مستويات الخدمة وسلامة المواطنين.

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وحيال مهام الوزارة تجاه المواطنين الذي يرغبون في العودة إلى المملكة بين المتحدث باسم وزارة السياحة أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مرافق الإيواء السياحي والغرف المتاحة بشكل مجاني لجميع المواطنين بدون استثناء، وذلك بالتنسيق مع منشآت الإيواء السياحي لتقديم الخدمات على أعلى مستوى، إضافة إلى أعمال الرقابة الميدانية للتأكد من تطبيق جميع المعايير والاشتراطات اللازمة للتسكين، مشيرًا إلى أن هناك أعمالًا رقابية لضمان وضبط الجودة عند تسليم هذه المنشآت.

وأكد أن الوزارة تعمل يدًا بيد مع جميع الجهات ذات العلاقة لتطبيق أفضل المعايير الدولية في الأمن والسلامة والمعايير والاشتراطات الصحية لمكافحة انتشار العدوى بهدف سلامة المواطنين خلال فترة إقامتهم.

وأفاد المهندس الصليع أن وزارة السياحة قامت بتجهيز غرفة عمليات عالية المستوى مزودة بأحدث التقنيات ومشكلة من فرق ذات العلاقة وتعمل على مدار الساعة لاستقبال الملاحظات وطلبات الخدمة التي يحتاجها النزيل عند إقامته وتلبيتها دون أي تقصير، مبينًا أن هناك أعمالًا ميدانية لمفتشين مرتبطة بشكل مباشر مع النزلاء لضمان تحقيق أعلى مستويات الخدمة والتجاوب الفوري مع ما يرد من قبلهم من ملاحظات.

وقال: "قمنا بفتح خدمات إلكترونية وقناة تواصل عبر الرقم 930 للتجاوب بشكل فعال مع كل ما يرد إلى الوزارة لتلبية احتياجات المواطن خلال فترة إقامته"، مثمنًا تفاعل المستثمرين الكبير مع الوزارة بشأن تقديم منشآتهم تلبية لهذا الواجب الوطني بشكل مجاني، معربًا عن ثقته بأن هناك المزيد الذي سيقدم في الفترات القادمة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاتصال والاستفسار عن هذه المبادرة عبر الاتصال بالرقم 930 أو من خلال قنوات التواصل الأخرى.

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