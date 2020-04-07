أول تعليق لوزارة الصحة على منع التجول طوال اليوم بمدن ومحافظات عدة

علَّق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على القرار الصادر بمنع التجول على مدار (24) ساعة يوميًّا في أرجاء عدد من المدن، قائلًا: إن لدينا 50% فقط من المواطنين تقيديوا بالبقاء في المنازل أو تقليل الحركة؛ فما شهدناه من خروقات في تجمعات عند محلات أو متاجر كانت مقلقة، لذلك فالقرار الصادر اليوم لصالح المجتمع ضمن خطوات مباركة موفقة، لحماية المواطنين.

وأضاف «متحدث الصحة»، خلال لقائه ببرنامج «في الصورة»، المذاع على قناة «روتانا»، إن هذه الخطوة (قرار منع التجول) تضاف لكل الخطوات الاحترازية التي تتم في المملكة، والتي تبذل إجراءات استباقية حتى قبل أسابيع من تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لديها، مما جعلها بحال أفضل من غيرها، مؤكدًا أنه كلما تم رصد مخاطر أعلى بأي منطقة تتخذ الدولة خطوات متميزة وسريعة جدًّا، وتدعم الوقاية والصحة العامة بقوة حفاظًا على حياة الجميع.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه تقرر منع التجول على مدار (24) ساعة يوميًّا في أرجاء مدن: (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات: (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وتضمن القرار، السماح - في أضيق نطاق - للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط؛ مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا، كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

منع التجول طوال اليوم في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف

الأمن العام يوضح آلية الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر «أبشر»

الداخلية تعلن عقوبة السجن وقيمة غرامة مخالفي منع التجول