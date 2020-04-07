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عاجل-التحقيق مع مواطنين أحدهما دهس رجل مرور أثناء قيامه بواجبه الوطني والآخر صدم مركبة أمنية

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع مواطنين، أحدهما قام بدهس رجل المرور أثناء قيامه بواجبه الوطني في نقطة أمنية بطريق الحرمين شرق محافظة جدة مما نتج عنه دهس رجل المرور واستشهاده-رحمه الله-، وقيام آخر برفقه مواطن ومواطنة بصدم مركبة أمنية بإحدى النقاط الأمنية بطريق الفلاح جنوب محافظة جدة، مما نتج عنه إصابة رجل المرور، حيث تم استجواب كل منهم تفصيلاً عن الواقعة المعني بها وملابساتها، وصدر بحقهم أمر توقيف على ذمة القضية، تحت إجراءات جزائية مشددة.

وأكد المصدر على أن أي مساس برجال الأمن أو أي من تجهيزاتهم أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني، جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ومقترنة بظرف مشدّد للمطالبة بعقوبة مغلظة، وأن النيابة العامة تتعامل بكل حزم وصرامة في هذا الشأن.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الجادة والتعاون التام مع رجال الأمن، استشعاراً لواجبهم في خدمة الدين والمليك والوطن.


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