وأكد المصدر على أن أي مساس برجال الأمن أو أي من تجهيزاتهم أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني، جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ومقترنة بظرف مشدّد للمطالبة بعقوبة مغلظة، وأن النيابة العامة تتعامل بكل حزم وصرامة في هذا الشأن.
وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الجادة والتعاون التام مع رجال الأمن، استشعاراً لواجبهم في خدمة الدين والمليك والوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-التحقيق مع مواطنين أحدهما دهس رجل مرور أثناء قيامه بواجبه الوطني والآخر صدم مركبة أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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