السعودية اليوم / تعليم رجال ألمع يعتمد صرف أكثر من 3 ملايين ريال مكافآت للطلاب والطالبات



محايل 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعه لها, حيث تجاوزت قيمة المكافآت 3 ملايين ريال .

ونوّه مدير التعليم إبراهيم بن يحي كدوان بجهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية.

وبين "كدوان" أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

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01:27ت م

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