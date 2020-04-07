السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات عالمية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات مع انتشار كوفيد-19



الأمم المتحدة 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 أبريل 2020 م واس

دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عالمية فورية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في خضم انتشار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وأعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في تصريح لها اليوم حول العنف ضد النساء مع انتشار جائحة كوفيد-19 في العالم، عن قلقها من تصاعد العنف ضد جميع النساء في العالم اللواتي يعانين أكثر الآن بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الإضافية الناجمة عن انتشار فيروس

وأبانت أن النساء المشتبه في تعرضهن لفيروس كورونا، يواجهن خطر طردهن إلى الشارع وسط الإغلاق، مشيرة إلى استغلال المعتدون إجراءات العزل مع العلم أن النساء غير قادرات على طلب المساعدة أو الهروب.

وأشارت أمينة محمد إلى أنه يجب أن يكون التصدي للعنف في صلب جميع خطط الاستجابة لفيروس كورونا، لافتة النظر إلى أن الأمم المتحدة تقدم الدعم الإنساني، الذي يشمل بعض أفقر أجزاء العالم وأكثرها اضطرابا، حيث تعطي الأولوية لخدمات حماية النساء.

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الأمم المتحدة 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 أبريل 2020 م واسدعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عالمية فورية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في خضم انتشار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.وأعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في تصريح لها اليوم حول العنف ضد النساء مع انتشار جائحة كوفيد-19 في العالم، عن قلقها من تصاعد العنف ضد جميع النساء في العالم اللواتي يعانين أكثر الآن بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الإضافية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ، مشيرة إلى أن التقارير الإعلامية توثق زيادة العنف في جميع أنحاء العالم.وأبانت أن النساء المشتبه في تعرضهن لفيروس كورونا، يواجهن خطر طردهن إلى الشارع وسط الإغلاق، مشيرة إلى استغلال المعتدون إجراءات العزل مع العلم أن النساء غير قادرات على طلب المساعدة أو الهروب.وأشارت أمينة محمد إلى أنه يجب أن يكون التصدي للعنف في صلب جميع خطط الاستجابة لفيروس كورونا، لافتة النظر إلى أن الأمم المتحدة تقدم الدعم الإنساني، الذي يشمل بعض أفقر أجزاء العالم وأكثرها اضطرابا، حيث تعطي الأولوية لخدمات حماية النساء.// انتهى //00:29ت م0230

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