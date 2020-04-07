السعودية اليوم / الصحة المصرية: تسجيل 149 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" و7 حالات وفاة



القاهرة 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 149 حالة إيجابية جديدة لفيروس "

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 396 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أن ال 149 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، مبينًا أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم الاثنين هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و 85 حالة وفاة.

// انتهى //

23:38ت م

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القاهرة 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 149 حالة إيجابية جديدة لفيروس " كورونا " المستجد، ووفاة 7 حالات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد إلى 396 حالة.وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 396 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح مجاهد أن ال 149 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، مبينًا أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم الاثنين هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و 85 حالة وفاة.// انتهى //23:38ت م0227

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