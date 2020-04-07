السعودية اليوم / الإعلان عن أول إصابة بكورونا في صفوف البعثة الأممية في مالي



نيامي 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "المينيسما" محمد صالح النظيف، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس

وأضاف محمد النظيف، أن البعثة الأممية ستواصل تعزيز الاستجابة لكوفيد 19 إلى جانب السلطات المالية.

ويأتي الإعلان عن حالة إصابة بكورونا في صفوف البعثة الأممية في مالي، بعد الإعلان عن تسجيل 4 حالات إصابة في صفوف القوات الفرنسية بمنطقة الساحل.

// انتهى //

22:55ت م

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نيامي 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "المينيسما" محمد صالح النظيف، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف عناصر البعثة الأممية.وأضاف محمد النظيف، أن البعثة الأممية ستواصل تعزيز الاستجابة لكوفيد 19 إلى جانب السلطات المالية.ويأتي الإعلان عن حالة إصابة بكورونا في صفوف البعثة الأممية في مالي، بعد الإعلان عن تسجيل 4 حالات إصابة في صفوف القوات الفرنسية بمنطقة الساحل.// انتهى //22:55ت م0221

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